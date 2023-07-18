"حرام عليك ده عيل صغير هتموته".. زوج الأم يهشم رأس طفل في عين شمس

«حرام عليك ده عيل صغير»، تفاصيل مؤلمة عاشتها سيدة عقب تجرد زوجها الثاني من مشاعر الإنسانية وتعذيب طفلها الصغير حتى الموت بمنطقة عين شمس.

طلاق ثلاثينية

تعود تفاصيل القضية عندما انفصلت سيدة ثلاثينية عن زوجها عقب زواج دام ثلاثة سنوات نتج عنه ولادة طفل عمره لا يتجاوز العامين من العمر، ولكن كغيرها من السيدات التي تنفصل وتحصل على الطلاق عادت إلى منزل والدها، ولكن هناك لم تجد ما يجعلها تقدر على الحياة معه، خاصة عندما تنصل والده من مصاريفه وعدم إنفاقه عليها.

وجدت السيدة نفسها دخلت في دوامة قضايا الأسرة ومطالبتها في الحصول على نفقة ولكن دون جدوى، فقررت الموافقة على أول من تقدم لها للزواج، وكان حظها السيء أوقعها في تاجر خردة تقدم لخطبتها وعندما اشترطت أن ابنها يعيش معها وافق.

غضب وصراخ

وبالفعل تمت الزيجة، واستمر الزواج لكن خلال تلك الفترة كان الزوج يعامل الطفل معاملة سيئة وخاصة أنه طفل ومرتبط بوالداته كان دائم البكاء ويعبر عن غضبه بكسر وإلقاء الأشياء والبكاء والصراخ وهذا أمر لم يتحمله زوج الام وبدأ يتعدى عليه بالضرب، ومرة وراء مرة حتى تعدى على الطفل بـ«عصا خشبية» على رأسه وتسبب في إصابته بجروح قطعية وكسور.

وصرخت الأم عندما وجدت طفلها على الأرض «حرام عليك ده عيل صغير»، وأسرعت به إلى أقرب مستشفى ولكن واستغاثت بالعاملين قائلة: «الحقوني أبني بيموت» وبالفعل توفى الطفل خلال محاولة إسعافه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تفاصيل البلاغ

لقى طفل يبلغ عامين مصرعه على أيدي زوج والدته بعد اعتدائه عليه باستخدام عصا خشبية في منطقة عين شمس وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بسبب كثرة البكاء.

كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من ربة منزل بتضررها من زوجها عامل خردة لقيامه بالتعدي بالضرب على نجلها عامين.

باستخدام قطعة خشبية محدثًا إصابته التي أودت بحياته وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.