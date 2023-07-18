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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد توسعات سوق مدينة ناصر الحضري الجديد

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، سوق مدينة ناصر الحضري الجديد، حيث تفقد التوسعات الجديدة التي تهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الباعة الجائلين، واطمأن على انتظام حركة البيع والشراء بالسوق الجديد دون أية معوقات، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ضياء الدين أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج.

شملت جولة المحافظ بالسوق تفقد موقع إنشاء البائكات الإضافية بعدد 48 بائكة على مساحة 650 متر مسطح؛ ليصبح إجمالي السوق 122 بائكة و 114 محل تجاري، على مساحة 6400 متر مسطح،  ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما تفقد المحافظ المحلات التي تم تسكينها بالمرحلة الأولى لأنشطة اللحوم والمجمدات و الاكسسوارات والخردوات.

وشدد "الفقي " خلال جولته بالسوق على منع وجود أية باعة جائلين بمحيط السوق، والتأكد من التزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم داخل السوق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجها مسئولي حي شرق سوهاج بتكثيف أعمال النظافة، ورفع التراكمات، بشكل يومي، حفاظا على المظهر الحضاري اللائق للسوق .

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين المترددين على السوق الذين عبروا عن سعادتهم بالسوق الجديد، والقضاء على العشوائيات، والتقى عددا من الباعة وأصحاب البائكات واستمع إلى مطالبهم.

الإكسسوارات البيع والشراء الباعة الجائلين التنمية المحلية بصعيد مصر الحض السكرتير العام الطهطاوي العشوائيا القضاء علي العشوائيات

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