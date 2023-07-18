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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد عامر يستعد لافتتاح مهرجان الموسيقى والغناء الصيفي بالإسكندرية

أحمد عامر يتوسط نجوم
أحمد عامر يتوسط نجوم الموسيقى العربية

يواصل المايسترو أحمد عامر، التحضيرات والتجهيزات الخاصة لحفل افتتاح فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية المقرر إقامته غدا الأربعاء، والذي تحييه فرقة الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ويجري "عامر" حاليًا البروفات الخاصة مع فرقة الموسيقى العربية وكلا من المطربين رحاب عمر، ياسر سليمان، محمد حسن، سمية وجدي، مؤمن خليل، كنزي، لتقديم نخبة من أجمل أعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم عبد الحليم حافظ، فيروز، صباح، محمد رشدي، وردة، أم كلثوم، وغيرهم.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة والنصف مساءً، بحضور نخبة كبيرة من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط على الجمهور للالتزام بها لحضور الحفل، وهي:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

ـ الالتزام من سيادتكم ب دخول الحفلات بالملابس الرسمية للرجال طبقا لقواعد المكان (بدلة ،كرافت، قميص كلاسيك).

ـ إغلاق الهاتف المحمول خلال حضور الحفلات وعدم التصوير، حفاظا على حقوق الملكية الفكرية لدار الأوبرا المصرية.

ـ الالتزام بعدم الدخول إلي قاعة المسرح بأى مأكولات أو مشروبات، وعند طلب ذلك التوجه إلي المكان المخصص لذلك (كافتيريا المسرح).

أحمد عامر الإسكندرية المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء المايسترو أحمد عامر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور خالد داغر أوبرا الإسكندرية فرقة الموسيقى العربية

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