كولر يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الحدود: احذروا صحوة تسويق لاعبي الحرس

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع اللاعبين أشاد بالروح العالية للبعض الذين حصلوا على الفرصة في اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب، مطالباً بالاستمرارية لضمان حجز أي لاعب مكاناُ في التشكيل الاساسي والابتعاد عن شبح الرحيل.

وشدد المديرالفني خلال حديثه: “بالنسبة لي اللاعب الأساسي هو اللاعب الذي يشارك في المباراة وليس هناك تعريف عندي اسمه اللاعب الأساسي، الأهم عندي الفريق ككل واللاعب الجاهز لتنفيذ أفكاري في الملعب”.

حذر كولر اللاعبين من مواجهة حرس الحدود بغض النظر عن هبوطه للدرجة الثانية لكنه فريق يكفاح وحقق فوزا كبيرا في مباراة مصيرية، متابعا: “مواجهتنا ستكون بروازا للاعبيه من أجل التسويق والبقاء في الدوري وسيلعب بكل قوته أمام بطل الدوري وإفريقيا وانا دائما أخشي من تلك المباريات مليئة بالمفاجأت”.

وأكد أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول، غياب محمد الشناوى ومحمود متولى وعمرو السولية وكريم فؤاد وأكرم توفيق عن تلك المواجهة للإصابة.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن الشناوى يعانى من شد فى العضلة الأمامية تعرض لها فى مباراة المقاولون الأخيرة بينما لا يزال السولية ومتولى يكملان برنامجهما التأهيلى ويحتاجان الى 5 أيام قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة حرس الحدود التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين ناقش خلالها عدداً من الأمور الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية وبدنية وفقًا للبرنامج التدريبي قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة في الملعب.

وكان الفريق قد حقق الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود التي تقام مساء غداً الأربعاء في إطار مباريات الأسبوع رقم 33 من البطولة.