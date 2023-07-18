16 مركزا للتصحيح.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

يتصدر البحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 محرك البحث جوجل كي يستعلم طلاب المعاهد الأزهرية عن نتيجة الثانوية العامة عقب انتهاء امتحاناتهم والتي بدأت في الفترة من 3 يونيو 2023 واستمرت حتى الأربعاء 12 يوليو 2023.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

في هذا التقرير نعرض تفاصيل موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 والتي من المتوقع أن تظهر بعد انتهاء أعمال التصحيح، وذلك خلال الأسابيع القادمة.

يُتاح الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية من بوابة الازهر الشريف من هنا.

اختيار خدمات الأزهر الشريف

وبمجرد ظهور النتيجة يتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ثم يتم الضغط على نتيجة الثانوية الازهرية 2023

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على كلمة بحث.

تظهر النتيجة وبيان نجاح الطالب بالتفصيل.

أعمال التصحيح تتم في 16 مركز على مستوى الجمهورية

كانت قد انتهت امتحانات الثانوية الأزهرية بالفعل الاربعاء الماضي 12 يوليو 2023 وبدأت من السبت 15 أعمال التصحيح للشهادة الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي بمشاركة ٢٢٤٢٨ مصححًا للتصحيح في ١٦ مركزًا على مستوى الجمهورية.

وهذه المراكز موجودة في (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

زيادة أعداد مصححين امتحانات الثانوية الأزهرية

وفي تصريحات سابقة للشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال جولة تفقدية لأحد مراكز التصحيح بمحافظة القاهرة، ذكر أن الأزهر الشريف استخدم في تصحيحه لامتحانات الثانوية الأزهرية تقنيات حديثة، وذلك لأهميتها ودورها لصالح الطلاب، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة أثناء عملية التصحيح لامتحانات الثانوية الأزهرية.

ووفق ما أعلنه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية فأنه قد تم زيادة أعداد المصححين هذا العام، وذلك حرصًا على مستقبل طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، مع التأكيد على أخذ المصححون وقتهم الكافي في أعمال التصحيح.