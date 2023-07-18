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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمن القليوبية يضبط متهما بتعذيب كلب على "فيس بوك"

تعذيب كلب
تعذيب كلب

رصدت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب كلب، وتبين أنه باستدعائه أفاد بأنه فعل ذلك بسبب انتشار الكلاب الضالة في المنطقة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بقيام أحد الأشخاص بتعذيب كلب في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبعد الفحص تم تحديد وضبط المذكور وتبين أنه مالك محل أدوات كهربائية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب انتشار الكلاب الضالة في منطقة سكنه وخشيته من قيامها بإيذاء المارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر إحدى صفحات "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب كلب في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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