الكرملين: اقتراح أوكرانيا مواصلة تصدير الحبوب دون موافقة روسيا ينطوي على مخاطر

أكد الكرملين، أن اقتراح أوكرانيا لمواصلة تصدير الحبوب دون موافقة روسيا ينطوي على مخاطر، موضحًا أن كييف استغلت ممر الحبوب بالبحر الأسود لأغراض عسكرية، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

كما أوضح الكرملين، أن الدول الأفريقية الأكثر فقرا لم تستفد من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وعبرت أوكرانيا عن عزمها الاستمرار في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود سواء أعطت موسكو ضمانات أمنية لسفن التصدير أو لم تعطها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "حتى بدون روسيا، يجب القيام بكل شيء حتى نتمكن من استخدام هذا الممر (للتصدير) في البحر الأسود لسنا خائفين"، نقلاً عن وكالة "فرانس برس".

كما أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، أن قرار روسيا بتعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بأنه "خطوة أنانية"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.