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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب "الخطيب" لـ25 يوليو

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور في القضية المحالة من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال فى القضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والمستشار القانونى للنادي محمد عثمان،  لجلسة 25 يوليو لإجراءات الرد على طلب رد هيئة المحكمة المقدم من محامي مرتضى منصور.

وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، متضررين من المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهم، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 الأولى ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك والمداخلة الثانية ببرنامج يدعى البلدوزر على قناة الشمس.

وشملت المداخلتان بحق المجنى عليهما عبارات معاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

المحكمة الاقتصادية مرتضى أحمد منصور مرتضى منصور نيابة الشؤون الاقتصادية غسل الأموال

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