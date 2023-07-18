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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط راكب حاول تهريب عملات أجنبية في "الشرابات"

عملات أجنبية
عملات أجنبية

نجحت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى فى ضبط ثلاثة أشخاص حال محاولتهم تهريب مبالغ مالية عملات "أجنبية" بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط (شخصين يحملان جنسية إحدى الدول) لحيازتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية" مخبأة بحقيبتهما بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد، وبمواجهتهما قررا ملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة دمياط) لحيازته (مبلغ مالى"عملات أجنبية") مخبأ أسفل جواربه التى يرتديها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، بمواجهته قرر ملكيته للمبالغ المالية المضبوطة وإعتزامه السفر بها لإحدى الدول بغرض شراء سبائك ذهبية والعودة بها للبلاد لبيعها بالأسواق المحلية للإستفادة من فارق الأسعار.

ميناء القاهرة الجوي م تهريب مبالغ مالية وزارة الداخلية

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