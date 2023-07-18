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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغضبان: الجهاز التنفيذي يعد العصب الخاص ببورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين بالإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، والعاملين بالجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

وخلال اللقاء، وجّه محافظ بورسعيد كافة الشكر والتقدير للعاملين بالإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ، بقيادة اللواء أيمن جمال الدين مدير المكتب، على الأداء المتميز والإخلاص في العمل، مشيدًا بجهودهم المضنية في إنجاز الأعمال الموكلة لهم على أعلى درجة من الدقة والكفاءة، فضلاً عن دورهم الكبير في التميز الذي حققته محافظة بورسعيد خلال الفترة الماضية، في ظل ما تشهده من تطور غير مسبوق على كافة الأصعدة، مثنيًا على روح المحبة والتعاون والاجتهاد والصفات الحميدة التي يتمتعون بها جميع العاملين بالإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ، وحرصهم على دفع عجلة العمل وتطويره باستمرار.

كما أكد المحافظ على الدور الكبير الذي يلعبه الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، قائلاً: "الجهاز التنفيذي يعد العصب الخاص بمحافظة بورسعيد"، مؤكداً على أهمية اتباع أفضل نظام للإدارة وتوفير بيئة عمل عالية الكفاءة في الجهاز التنفيذي، لدوره في الإشراف على العديد من الملفات الهامة في محافظة بورسعيد، وموجهاً باستمرار لتطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز العمل، بما يتماشى مع التنمية الجارية على أرض بورسعيد.

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استمرار الادارة الاخلاص الإدارة العامة الإدارة العامة ل

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