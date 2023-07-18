السعودية تعلن بداية العام الهجرى 1445 غدًا

أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن اليوم الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي الحجة وغد الأربعاء هو غرة شهر المحرم لعام 1445 هجرية.

وقالت المحكمة العليا في بيان لها اليوم، إن دائرة الأهلة في المحكمة العليا اطلعت على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1445هـ مساء أمس الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1444 هـ حسب تقويم أم القرى.

وأضاف البيان "بعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم ( 172 /هـ ) المتضمن عدم اكتمال البينة لرؤية هلال شهر محرم لعام 1445هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه قررت دائرة الأهلة أن الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1444هـ ثلاثين يومًا، وأن غدًا الأربعاء 1/ 1/ 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر محرم لعام 1445هـ.

