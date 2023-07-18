ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تعلن بداية العام الهجرى 1445 غدًا

الهلال
الهلال

أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن اليوم الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي الحجة وغد الأربعاء هو غرة شهر المحرم لعام 1445 هجرية.

وقالت المحكمة العليا في بيان لها اليوم، إن دائرة الأهلة في المحكمة العليا اطلعت على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1445هـ مساء أمس الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1444 هـ  حسب تقويم أم القرى.

txt

بينها مديح وابتهالات نبوية احتفالا برأس السنة الهجرية.. أجندة "الدستور" الثقافية

وأضاف البيان "بعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم ( 172 /هـ ) المتضمن عدم اكتمال البينة لرؤية هلال شهر محرم لعام 1445هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه قررت دائرة الأهلة أن الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1444هـ ثلاثين يومًا، وأن غدًا الأربعاء 1/ 1/ 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر محرم لعام 1445هـ.
 

txt

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

ذي الحجة المحرم التخريب السعودية المحكمة العليا

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل للتحقيق في رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

أحمد شوبير: مفاجآت فى ملف العائدين من الإعارات للأهلى (فيديو)

غرق شاب عمره 18 عامًا فى الساحل الشمالى

شركة العاصمة الإدارية ترد على شائعة "عجز الموارد المالية ووسائل النقل"

"الإسكان": توقيع عقد اتفاق تسوية لقطعة أرض بدمياط الجديدة

شوبير يكشف أحدث صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفى 2023 (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟