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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1445 هـ.

وقال وزير الدفاع - في برقيته إلى الرئيس السيسي - " يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بحلول العام الهجري الجديد داعياً الله أن يجعله عام خير ونماء لمصر وشعبها، وأن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما يصبو إليه الوطن من الآمال والغايات لرفعة حاضره ومستقبله".

وأضاف "مع الاحتفال بهذه المناسبة الإيمانية المباركة التي تفيض بمظاهر الرحمة الإلهية وتأصيل سنن العمل والبناء وتحمل الصعاب لبناء الأوطان ، فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم الوفاء بالمهام المقدسة التي يحملون أمانتها دفاعاً عن الوطن أرضاً وشعباً ، متأسين بالقدوة الحسنة للرسول الكريم في البذل والعطاء لرفعة مصرنا الغالية والذود عن أمنها واستقرارها والدفاع عن مقدسات شعبها العظيم ، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير والرخاء، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية.

كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذا أفراد القوات المسلحة والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

الأعلى للقوات المسلحة الانتاج الحربى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدفاع والإنتاج الحربى العاملين المدنيين القائد العام للقوات المسلحة

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