بينها مديح وابتهالات نبوية احتفالا برأس السنة الهجرية.. أجندة "الدستور" الثقافية

يقام اليوم الثلاثاء، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية المختلفة، والتي نرصدها في أجندة الدستور الثفافية، أبرزها، الحفل الذي يستضيفه بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، احتفالا برأس السنة الهجرية .

ويقدم الفنان المنشد محمد المنفلوطي، مجموعة من أروع ابتهالاته وقصائده، حيث يضم برنامج الحفل مجموعة متنوعة من القصائد والأغاني التراثية التي تسمو بالروح والوجدان والمدائح التي تُظهر الفلكلور الشعبي في الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتي هذا الحفل في إطار الاهتمام بالتراث والحفاظ على الهوية، فهناك الكثير من العادات والطقوس المرتبطة برأس السنة الهجرية.

جدير بالذكر أن المنفلوطي تأثر بكبار الفنانين، ولكنه صنع لنفسه طريقته الخاصة، فهو يتميز بصوته الأخاذ القوى الذي يهز المشاعر والوجدان وكذلك أسلوبه المختلف في الإلقاء بمصاحبة الموسيقى لإيصال الحالة الفنية إلى الجمهور، وقد شارك في العديد الاحتفالات وقدم مجموعة من الاشعار الغنائية في الكثير من المناسبات، كما قدم بعض الأغاني في البرنامج الإذاعي "حلي ودنك".

ــ تجربة محمد ناصف بمنتدى الاستقلال

في سياق متصل، يحل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات منتدى الاستقلال الثقافي، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم أيضا.

ويشارك في الأمسية التي تتناول التجربة المسرحية والروائية والقصصية للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف وذلك من خلال قراءات نقدية يقدمها الناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، والناقد الأدبي شوقي عبد الحميد والدكتور محمد السيد إسماعيل والشاعر علي عطا، ويدير اللقاء الشاعر أحمد سراج. وذلك بمقر المنتدي الكائن في 1 شارع طلعت حرب الدور الثامن.

ــ العمارة المقدسة في ساقية الصاوي

وتحت عنوان “العمارة المقدسة .. المباني الدينية”، تحتضن قاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك، في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر اليوم، ندوة معمارية تقدمها دكتورة فاتن صلاح سليمان، أستاذ تاريخ العمارة بكلية الهندسة.

ويتناول لقاء “العمارة المقدسة”، قصة نشأة المباني الدينية و تطورها عبر التاريخ وصولا إلى نموذج المسجد و الجامع في العمارة الإسلامية.

ــ احتفالية بتجربة حمدي أبو جليل الإبداعية

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، تعقد بمنتدى المستقبل للفكر والإبداع، بمقره الكائن في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب، أمسية ثقافية مفتوحة للإحتفاء بتجربة الكاتب حمدي أبو جليل الإبداعية.

ويشارك في الأمسية كل من الكتاب: عصام الزهيري، أشرف أبو جليل، سعيد نوح، الشاعر جمال القصاص، نهي محمود، إنجي همام، أشرف عبد الشافي، ويدير الأمسية الناقد دكتور يسري عبد الله.