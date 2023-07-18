ضبط أطنان من الدواجن والكبدة والأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة المحافظة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن ضبط ٤.٥ طن مقطعات دواجن وهياكل مفرومة وكبدة وأسماك مملحة ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشملت الضبطيات ٢٨٦٠ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ضبط ٢٥٠ كجم مفروم دواجن ومقطعات دواجن بثلاجة بالبدرشين، وضبط ١٢٥٠ كجم مفروم هياكل دواجن بثلاجة بشارع الغاز بالوراق.

كما تمكنت الحملات من ضبط ٥٠٠ كجم أسماك مملحة فسيخ وسردين ورنجة بمخزن بالمنيب، وضبط ٧٥٠ كيلو كبدة ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك بثلاجة بحي إمبابة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير عدد ٥ محاضر مخالفة.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

كان قد ترأس اللواء أحمد راشد اللجنة الدائمة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والمشكلة من نائب المحافظ للمراكز والمدن والسكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ومدير الموارد البشرية.



وأكد المحافظ أن التغييرات تستهدف اختيار قيادات ميدانية وقادرة على اقتحام المشاكل وسرعة التعامل معها لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين.



وأضاف أن المحافظة تسعى دائمًا إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية مع تطبيق قواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية والعمل على ضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية لتكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل ومواصلة تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

