الكندوز بـ300 جنيه والبتلو بـ250.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم البلدية، اليوم، استقرارا في الأسواق ولدى الجزارين وسجل كيلو اللحم الكندوز بين 300 و330 جنيها، فيما تراوح سعر البتلو بين 250 و300 جنيه فى الكيلو، بينما تراوح سعر الكبدة بين 300 و330 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر اللحم المفروم العادي بين 300 - 330 جنيها للكيلو، وتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 300 - 330، كما تراوح سعر كيلو الضأن بين 320 و350 جنيها، وتراوح سعر اللحم الجملي بين 200 و250 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيها للكيلو، بينما وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 165 جنيها للكيلو الواحد.