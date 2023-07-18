ضبط 9 أطنان مخلل مجهول المصدر وتحرير 40 محضرا تموينيا بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع الطب البيطرى وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط 9 أطنان مخلل بدون بيانات أو علامات داخل مصنعين بدون ترخيص، ومحلي بقالة لبيعهما سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وذلك بدائرة مركز شرطة شبراخيت وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

كما قامت الحملة بالمرور على مركز حوش عيسى وتم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات وآخر لإنتاجه خبز ناقص الوزن، وبمركز ومدينة أبوالمطامير، ضبطت 10 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وفى مركز كوم حمادة، تم ضبط 18 كجم ملبن و5 كجم جوز هند و4 كجم عجوة داخل مخبز سياحي، منتهي الصلاحية، كما تم تحرير 5 مخاضر عرض للبيع لحوم مكشوفه و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وفي مركز وادي النطرون، تم تحرير 4 محاضر لبدالين تموين قاموا بغلق محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية كما تم ضبط 20 علبة ألعاب نارية مجهولة المصدر.

أما في مركز أبوحمص تم ضبط 10 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف في 8 شكائر دقيق بلدي و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين غير معلنين عن مواعيد التشغيل.

وبمركز دمنهور، تم ضبط 3 أطنان سناكس داخل أحد مصانع الإعلاف يتم خلطها بالعلف، كما تم تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و5 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.