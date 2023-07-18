ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تعلن بدء التقديم في مبادرة سفراء التنمية المستدامة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

صرَّح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنَّ مركز التنمية المستدامة بالجامعة أعلن فتح باب التقدُّم للدفعة الثالثة من مبادرة "كُن سفيرًا" للتنمية المستدامة، وذلك لمَن يرغب في التقديم وتنطبق عليه الشروط للمشاركة في التدريب، ونشر ثقافة الاستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بناءً على الإعلان الموجه من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن شروط الترشُّح للمتقدمين تشمل أن يتراوح سنُّ المتقدم من 18 - 35 عامًا، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويُفضَّل أن يكون المتقدم شارك في بعض الأنشطة التطوعية أو الأنشطة الطلابية بالجامعة، إلى جانب أن يكون المتقدم لديه خلفية عامة عن التنمية المستدامة وأهميتها، وأن يكون أيضًا من طلاب الجامعات، العاملين، شباب الباحثين، أو خريج بمؤهل عالي.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين، مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة، أنه يتعين على المتقدم تسجيل مقطع فيديو لا يتجاوز مدته ٥ دقائق، مع مراعاة جودة الفيديو (يتم رفعه على جوجل درايف أو من خلال اليوتيوب، مع التأكد من إتاحة الفيديو لسهولة الاطلاع عليه). ويجب أن يتضمن الفيديو الإجابة على الأسئلة التالية: "عرف نفسك موضحًا مؤهلاتك العلمية والعملية في مدة لا تزيد عن دقيقتين (اللغة الإنجليزية للسؤال الأول فقط)، وما هو هدفك الرئيسي للالتحاق بالمبادرة، وماذا يعني لك أن تكون سفيرًا للتنمية المستدامة في بلدك؟ وماذا ستقدم لمجتمعك بعد اجتياز البرنامج التدريبي، وضح ما هو أكثر هدف من أهداف التنمية المستدامة تهتم به أو تود أن تتخصص فيه.

2030 إجادة اللغة الإنجليزية الاقتصادية الأنشطة الطلابية البرنامج التدريبي التطوع التنمية الاقتصادية الدكتور مصطفى عبدالخالق المعهد القومى للحوكمة

الأكثر قراءة

وصول قاتل زوجته بالفيوم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة

حمى الضنك تظهر فى قنا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الكاملة

القباج: "التضامن" معنية بعدد من قضايا المصريين بالخارج

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان نزع ملكية أراضٍ بالمنوفية لخدمة مشروعات الصرف الصحي

وزيرة التخطيط تلقى بيان مصر خلال افتتاح الشق الوزارى لمنتدى عالمى فى نيويورك

"صرف الإسكندرية" تستعرض مشروعاتها في المؤتمر الدولي لهندسة الكيمياء بـ"المصرية اليابانية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟