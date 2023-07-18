جامعة سوهاج تعلن بدء التقديم في مبادرة سفراء التنمية المستدامة

صرَّح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنَّ مركز التنمية المستدامة بالجامعة أعلن فتح باب التقدُّم للدفعة الثالثة من مبادرة "كُن سفيرًا" للتنمية المستدامة، وذلك لمَن يرغب في التقديم وتنطبق عليه الشروط للمشاركة في التدريب، ونشر ثقافة الاستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بناءً على الإعلان الموجه من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن شروط الترشُّح للمتقدمين تشمل أن يتراوح سنُّ المتقدم من 18 - 35 عامًا، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويُفضَّل أن يكون المتقدم شارك في بعض الأنشطة التطوعية أو الأنشطة الطلابية بالجامعة، إلى جانب أن يكون المتقدم لديه خلفية عامة عن التنمية المستدامة وأهميتها، وأن يكون أيضًا من طلاب الجامعات، العاملين، شباب الباحثين، أو خريج بمؤهل عالي.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين، مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة، أنه يتعين على المتقدم تسجيل مقطع فيديو لا يتجاوز مدته ٥ دقائق، مع مراعاة جودة الفيديو (يتم رفعه على جوجل درايف أو من خلال اليوتيوب، مع التأكد من إتاحة الفيديو لسهولة الاطلاع عليه). ويجب أن يتضمن الفيديو الإجابة على الأسئلة التالية: "عرف نفسك موضحًا مؤهلاتك العلمية والعملية في مدة لا تزيد عن دقيقتين (اللغة الإنجليزية للسؤال الأول فقط)، وما هو هدفك الرئيسي للالتحاق بالمبادرة، وماذا يعني لك أن تكون سفيرًا للتنمية المستدامة في بلدك؟ وماذا ستقدم لمجتمعك بعد اجتياز البرنامج التدريبي، وضح ما هو أكثر هدف من أهداف التنمية المستدامة تهتم به أو تود أن تتخصص فيه.