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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نصائح لتجنب الإجهاد الحراري (فيديو جراف)

نصائح لتجنب الإجهاد
نصائح لتجنب الإجهاد الحراري

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، عددًا من النصائح العاجلة والهامة للمواطنين، وذلك بسبب الموجة الحارة التى تشهدها البلاد فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وفقا لاخر تحديث لصور الأقمار الصناعية، وذلك تزامنا مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد.

وجاءت النصائح لتجنب الإجهاد الحراري على النحو التالى: 

_الإكثار من شرب الماء والعصائر  الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

_عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

_ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

_التواجد فى أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

_ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

_عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات. 

أرتداء الملابس القطنية ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ ارتداء الملابس الإجهاد الحراري الاقمار الصناعية التعرض المباشر لأشعة الشمس

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