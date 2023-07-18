نصائح لتجنب الإجهاد الحراري (فيديو جراف)

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، عددًا من النصائح العاجلة والهامة للمواطنين، وذلك بسبب الموجة الحارة التى تشهدها البلاد فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وفقا لاخر تحديث لصور الأقمار الصناعية، وذلك تزامنا مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد.

وجاءت النصائح لتجنب الإجهاد الحراري على النحو التالى:

_الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

_عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

_ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

_التواجد فى أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

_ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

_عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.