للمرة الثانية.. ظهور "سمكة شيطان البحر" بالغردقة

رصد عدد من العاملين في الأنشطة البحرية بالغردقة ظهورًا جديدًا لسمكة شيطان البحر في أحد مراسى اللنشات السياحية، حيث تعتبر هذه المرة الثانية على التوالي لظهور سمكة شيطان البحر الشهيرة والمعروفة باسم "مانتا راي"، وذلك خلال يومين فقط.

وأكد حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية، أن سمكة مانتا راي موجودة بصفة مستمرة في مياه البحر الأحمر، ومع ذلك، فإن مشاهدتها بالقرب من الشاطئ تعتبر حدثًا نادرًا ومبهجًا لزوار الغردقة وعشاق البحرية.

وأضاف الطيب، في تصريحات له، أن ظهور سمكة "مانتا راي" قرب الساحل يعكس بوضوح سلامة البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر، لافتًا إلى أن سمكة "مانتا راي" تملك أكبر دماغ سمكي في العالم، وتعتمد على التغذية من خلال ابتلاعها لأصغر الكائنات في المحيطات والبحار، ورغم اسمها المخيف، إلا أنها ليست خطيرة ولا تشكل تهديدًا للبشر، حيث لا تمتلك أسنانًا ضارة.