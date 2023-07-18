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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة كفر الشيخ يشكر الطلبة لمساهمتهم في محو أمية 6 آلاف مواطن

الدكتور عبد الرازق
الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ

كشف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تفاصيل مساهمة الجامعة في "محو أمية" أكثر من 6 آلاف مواطن، قائلًا "إن تعليم الكبار استراتيجية وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في 2014، والجامعة مشاركة فيها منذ هذا التاريخ أيضًا.

ووجه دسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، رسالة شكر لـ طلبة الجامعة على مشاركتهم في المبادرة والمساعدة على محو أمية 6 آلاف مواطن.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه كل عام يعقد 4 دورات على مدار العام، لافتًا إلى أن دورة أبريل الحالية مقيد بها 12 ألف مواطن، حضر منهم ما يقرب من 8 آلاف مواطن، ونجح فيها حوالي 6 آلاف مواطن.

 

 

 

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