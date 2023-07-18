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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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روسيا تعلن إسقاط 28 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

مسيرة
مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 28 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، ليل أمس الإثنين، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الوزارة أن 17 مسيرة أرسلتها القوات الأوكرانية "دمرت"، فيما تم تحييد 11 أخرى بالوسائل الإلكترونية، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار.

واتهمت روسيا الاستخبارات الغربية، خاصة البريطانية، بالتورط في الهجوم الذي استهدف جسر القرم  فجر الإثنين؛ ما أسفر عن مقتل شخصين، وتضرر قسم من الجسر.

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين: "اليوم رأينا عملا إرهابيا جديدا لنظام كييف ضد الجسر المؤدي إلى القرم، والواقع على بعد مئات الكيلومترات عن منطقة العمليات القتالية".

القوات الأوكرانية شبه جزيرة القرم جزيرة القرم

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