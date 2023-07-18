ضبط 80 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة، المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، عن تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين وتشكلت مجموعة من الحملات تحت إشراف على حسن- وكيل المديرية، حيث قامت الحملات المجمعة بالمديرية إدارة الرقابة التموينية والرقابة التجارية بمناطق (المطرية، شربين، الجمالية، نبروة، منية النصر) وتم تحرير 80 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

في مجال المخابز تم تحرير (50) محضرا وهما تجميع دقيق بقيمة (9 شيكارة)، وعدم إعطاء بون صرف وغلق في مواعيد العمل الرسمية، وعدم وجود قائمة بيانات وعدم وجود سجل تفتيش، وانتهاء من الإنتاج وتصرف في دقيق بقيمة (160 شيكارة) وعدم مطابقة للمواصفات ونقص وزن مابين (8-25).

وفي مجال الأسواق تم تحرير 30 محضر عدم وجود شهادة صحية، عدم إعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر)، وغلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجر تموينى) و سلع مجهولة المصدر ومخالفات اسواق متنوعة، وتم التحفظ على 50 علبة سجائر، وطن خل وزيت طعام.

هذا ويؤكد المشرف العام على استمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.