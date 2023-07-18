500 جنيه انخفاضًا فى أسعار طن زيت الطعام اليوم

شهدت أسعار زيت الطعام، اليوم الثلاثاء، لدى تجار الجملة، تباينًا، حيث استقر عدد من الأنواع، بينما انخفض سعر زيت الصويا والأولين بمقدار يتراوح ما بين 200 و500 جنيه للطن.

واستقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلية عند 47,000 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر على نفس مستوياتها المرتفعة عند 55,000 جنيه للطن، وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر انخفاضًا في قيمته الشرائية بنحو 500 جنيه، مسجلًا 44,500 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 54,000 جنيه للطن، وهبط سعر زيت الأولين بمقدار 200 جنيه، مسجلًا 48,000 جنيه للطن.

أما بالنسبة لأسعار الزيت للمستهلك، فقد بلغ سعر زيت ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الزيت التمويني، فإن وزارة التموين تقوم بطرح زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا، وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ35 جنيهًا.