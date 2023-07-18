محمود حميدة يحتفل بإطلاق فيلمه الجديد «مطرح مطروح».. الليلة

يحتفل النجم القدير محمود حميدة وعدد من نجوم السينما المصرية بإطلاق فيلم “مطروح مطروح” في دور العرض بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل بموسم الأضحى وقاربت إيرادات الموسم على 200 مليون جنيه فى أقل من شهر.

“مطرح مطروح”

يشاهد حميدة وطاقم فيلمه الجديد، في السابعة مساء، العرض الخاص بسينما أحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من الفنانين الذين سيتواجدوا لتهنئة زملائهم على الفيلم الجديد.

قررت الشركة المنتجة لـ "مطرح مطروح" عرض الفيلم بدور العرض السينمائي بداية من 19 يوليو الجاري، حيث بدأت خلال الأيام الماضية الحملة الترويجية للفيلم من خلال البوسترات والبرومو التشويقي تمهيدا لإطلاقه .

قصة الفيلم

تدور أحداث "مطرح مطروح" في إطار فانتازي، خلال فترة الأربعينيات، حيث تتسبب الصدفة فى تعرض موظف يدعى "بديع" وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية وسط أحداث كوميدية، الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن ويشارك فيه النجم العالمي سكوت إدكنز للمرة الثانية بعد مشاركته في فيلم حرب كرموز.

يشارك في كل من “محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني،أيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"،تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، إنتاج محمد السبكي.