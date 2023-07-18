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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

71 درجة مئوية.. كويتى ينشر فيديو عن تسجيل درجات الحرارة فى بلاده

جهاز قياس درجات الحرارة
جهاز قياس درجات الحرارة

في واقعة غريبة، نشر مواطن كويتي مقطع فيديو لدرجة الحرارة التي تجاوزت 70 درجة مئوية بإحدى مدن الكويت، وهو معدل غير مسبوق بارتفاع درجات الحرارة في جميع دول العالم.

وظهر الرجل الكويتي وهو يمسك، بجهاز قياس درجات الحرارة، ثم يبدأ في قياسها داخل منزله، أولا ثم بعد ذلك خارجه وكذلك في أماكن وقوف السيارات.

وتفاجأ الرجل حين ظهر له مقياس الحرارة على الأرض حيث سجل جهاز قياس درجة الحرارة، 71 درجة مئوية، وهو درجة عالية جدا.

كما شهدت مناطق مختلفة من العالم هذا الأسبوع درجات حرارة قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت 6 مدن إيرانية أكثر من 50 درجة مئوية خلال الـ24 الماضية، وسجلت إيطاليا 45 درجة مئوية، ما يعد أشد أيام الصيف حرارة في البلاد، وفي الولايات المتحدة، سجلت بوادي الموت في كاليفورنيا مستويات قياسية بلغت 54 درجة مئوية يوم الأحد، كما سجلت السعودية ومصر والجزائر أيضا درجات حرارة مرتفعة أكثر من معدلها.
 

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