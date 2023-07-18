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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نفوق 55 حوتا على شاطئ اسكتلندى (فيديو)

نفوق حيتان
نفوق حيتان

عثر السلطات الاسكتلندية على 55 حوتا نافقا جرفتهم المياه إلى أحد الشواطئ في أسوأ حادث جنوح لحيتان في المنطقة.
وفي  وقت مبكر من ليلة الأحد، تم استدعاء عناصر الإنقاذ البحري إلى شاطئ "تراي مور" على جزيرة لويس في شمال غرب اسكتلندا إثر تلقي تقارير أفادت بأن عشرات الثدييات تواجه صعوبات في المنطقة.

وعثرت منظمة الإنقاذ البحري "بريتش دايفرز مارين لايف ريسكيو" على 15 حوتا فقط على قيد الحياة، خليط من الحيتان البالغة والصغيرة، وحاولت إعادة تعويم اثنين من الحيتان كانا أكثر حيوية في منطقة عميقة من المياه، لكن بحلول ظهر الأحد، قررت فرق الإنقاذ ضرورة التخلص من الحيتان المتبقية لأسباب تتعلق بإمكانية بقائها حية، بعد النظر في ظروف الشاطئ الضحل والأمواج القاسية وطول فترة بقائها خارج الماء.

وقالت منظمة "بريتش دايفرز مارين لايف ريسكيو" إن سرب الحيتان ربما تبع أنثى إلى الشاطئ عندما كانت تواجه مشكلات في الولادة.

وأضافت المنظمة الخيرية في بيان: "يشتهر هذا النوع من الحيتان المسمى الحيتان الطيارة، بالروابط الاجتماعية القوية التي تجمع بين أفراده، وفي كثير من الأحيان عندما يواجه أحد الحيتان صعوبة ويجنح، يتبعه باقي السرب.. إنها نتيجة محزنة لهذه المجموعة، وبالطبع ليست النتيجة التي كنا نأمل جميعا في تحقيقها".

وسيبدأ الخبراء في إجراء أعمال التشريح لتحديد سبب نفوق الحيتان.

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