وزارة التخطيط: نستهدف الوصول لـ500 مركز تكنولوجى متنقل بحلول 2025

قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، إن الحكومة طورت 300 مركز تكنولوجي ثابت، بالإضافة إلى 200 مركز متنقل، بالإضافة إلى 50 مركز على وشك الدخول للخدمة.

وأشار المهندس أشرف عبد الحفيظ، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لـ 200 مركز آخر، والوصول لإجمالي 500 مركز متنقل على الأقل، خلال العامين المقبلين.

وأوضح أن ميزة هذه المراكز أنها تختصر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، وجميعها مميكنة في مراكز خدمات مصر، بحيث يحصل المواطن على أكثر من خدمة في شباك واحد.

وأكد أن الموظفين في المراكز الخدمية التكنولوجية مدربين على أعلى مستوى.