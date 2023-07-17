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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الحصاد وملك البحر".. أشهر لوحات جسدت فصل الصيف

لوحات عن فصل الشتاء
لوحات عن فصل الشتاء

فصل الصيف من الفصول التي يجد فيها الناس متعة كبيرة سواء في الخروج للمصيف، أو الاستمتاع بالطبيعة وجمالها خلال هذا الفصل وبالطبع الفنانين التشكليين لم يتركوا الفرصة، فقد تناولت ريشتهم تفاصيل هذا الفصل بكل ما فيه من الاستمتاع بالبحر واللعب على الشواطئ للأطفال والنخيل وغيرها.

خلال فصل الصيف يرصد" الدستور" أشهر 4 لوحات عن فصل الاستمتاع والراحة.

لوحة الحصاد
تُوصفها النقاد والفنانين بأنها  واحدة من أشهر وأهم اللوحات التي تصوّر فصل الصيف، وموسم الحصاد، في تاريخ الفن التشكيلي.

رسمها الفنان الهولندي بيتر بروغل،  تُعدواحدة من أهم وأجمل لوحاته، فقد  رسمها عام 1565 إلى جانب 5 لوحات أخرى صوّر فيها فصول العام بتكليف من تاجر لوحات يُدعى نيكولاس جونغلنك، ولاقت هذه اللوحات شهرة عالمية.

لوحة ملك هو البحر
ومن اللوحات الشهيرة التي تناولت تفاصيل فصل الصيف لوحة "ملك هو البحر" التي رسمها الفنان الراحل سيف وانلي، وعندما رسمها قال:" أشعر وأنا على ظهر مركب أننى فى حضرة ملك.. علمنى الألوان كلها ونسماته فى لوحاتى" وتلك الكلمات وصف بها عشقه للبحر، وقال عن تلك اللوحة بالتحديد: "تلك المدينة العبقرية علمتنا الفن والأدب والموسيقى".

لوحة شاطئ سيدي عبدالرحمن
رسمتها الفنانة السكندرية مارجريت نخلة، وصفت فيها الصيف بكل تفاصيله، فرسمت أشخاصا يستمتعون أمام البحر، ووتوجد هذه اللوحة الآن فى متحف الفن الحديث.

ووضعت فيها العديد من الأفكار، وقد رسمتها عن الساحل الشمالي، واستخدمت ألوانًا زاهية تناسب فصل الصيف، كما قامت برسم عدد من اللوحات أيضا تمثل جمال مصر منها: بورصة باريس وبحيرة إدكو والحمام الشعبى، وكانت ألوانها ليست فقط لأغراض جمالية ولكن لترسم إحساسا باللوحة على حد وصفها.

لوحة اللعب على الشاطئ
من اللوحات الشهيرة أيضًا عن فصل الصيف، وقدد رسمها الفنان السكندرى محمود عبدالله لوحة، أثناء زيارته إلى إيطاليا، وعلى نفس الطريقة  رسم الفنان محمد ناجى فصل الصيف بشكل مميز بألوانه الزاهية، مستلهما روح الإسكندرية التى ولد بها وعاش فيها مرحلة كبيرة من عمره قبل أن ينتقل إلى فرنسا وإيطاليا لاستكمال دراسته الفنية، ويبدأ رحلته الفنية التشكيلية.

لوحة اللعب على الشاطئ لوحة شاطئ سيدي عبدالرحمن لوحة ملك هو البحر لوحة الحصاد الفنان الهولندي بيتر بروغل الفنان الراحل سيف وانلي

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