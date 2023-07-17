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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الصحة يرد على شكاوى نقص بعض الأدوية: "لها بدائل متوفرة"

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

رد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على الشكاوى من عدم توفر بعض الأدوية، قائلًا إن جزءًا من الشكاوى حقيقي، ويرجع أسبابه لتوقف سلاسل الإمداد بسبب جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية، واختلاف سعر العملة الذي أثر على عملية الاستيراد.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن مصر من أكثر دول العالم استهلاكًا للأدوية، منوهًا أن صرف الدواء من الصيدلية وبشكل عشوائي مضر جدًا، خاصة المضادات الحيوية.

وعن نقص الأدوية، قال الوزير إننا ننتج 95% من احتياجاتنا من الأدوية، وبالنسبة للمستوردة الخاصة بالأمراض المناعية وأمراض الأورام، يوجد توجيه أن الأدوية والمستلزمات الطبية على رأس أولويات البنك المركزي في توفير العملة.

وأشار إلى أن أدوية الأنسولين ليست ناقصة، كما يتردد، لأن لدينا مصانع للأنسولين في مصر، ويوجد بعض الأنواع الدقيقة فقط التي تستخدم للتخسيس ناقصة، لكن البدائل المعترف بها دوليًا موجودة.

وأكد أن دواء الغدة الناقص، توجد له 4 بدائل بنفس التركيبة العلمية، وباقي الأدوية لها بدائل مصرية، والمستورد ناقص نتيجة عدم القدرة على الاستيراد، أما الدواء بنفس المسمى العلمي، موجود، لكن المريض يريد نفس الاسم التجاري، لأنه يعتقد أن البديل ليس له نفس التأثير وهو اعتقاد خاطئ.

 وأشار إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للإفراج عن المواد الخام والبدائل المستوردة.

وزير الصحة الأنسولين نقص الادوية

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