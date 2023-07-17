كيف تسعى إيطاليا لتعزيز مشاركتها الاستراتيجية في جنوب شرق آسيا؟

في حين أن المنطقة المرجعية الجيوستراتيجية التقليدية لإيطاليا هي "البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع"، فإن الأهمية المتزايدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ من وجهة نظر اقتصادية وجيوسياسية قد أثارت اهتمام روما.

وذكرت صحيفة اسيا تايمز أن إيطاليا لا تمتلك بعد استراتيجية واضحة بين المحيطين الهندي والهادئ.

أضافت الصحيفة أن إيطاليا في محور غير معلن بين المحيطين الهندي والهاديء، وتفتقر إيطاليا إلى استراتيجية رسمية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ومن الواضح أنها تتبع المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا في زيادة مشاركتها الاستراتيجية في جنوب شرق آسيا، لكن وثيقة أصدرتها وزارة الخارجية الإيطالية في يناير 2022 تؤكد كيف أن مشاركة روما في مسرح المحيطين الهندي والهادئ هي بالفعل طويلة الأمد.

مبادرة جديدة

وتهدف المبادرات الحالية والمستقبلية إلى أن تكون متعددة الأطراف وشاملة ومتوافقة إلى حد كبير مع الأولويات الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما اورده من الاهتمامات الرئيسية لحكومة رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني الإشارة إلى أهمية التمسك بالنظام القائم على القواعد في المنطقة، حيث يتم توجيه التوعية الاستراتيجية لروما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في المقام الأول نحو اللاعبين الإقليميين الأساسيين.

وكانت زيارة ميلوني إلى الهند في مارس 2023 مفيدة في إعادة إطلاق المحادثات الدفاعية ورفعت الجهود الدبلوماسية مع اليابان العلاقات اليابانية الإيطالية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" منذ يناير 2023.

في حين أن السياسة الخارجية الإيطالية غالبًا، ما تكون تحت رادار وسائل الإعلام، فقد حددت بالفعل جنوب شرق آسيا كمنطقة اهتمام مهمة ، من حيث اهتمامات الدول الفردية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN).

وتمثلت الأولوية القصوى في توسيع الترابط التجاري والاقتصادي. تماشياً مع هذا، منذ عام 2017 ، جمع الحوار السنوي رفيع المستوى حول العلاقات الاقتصادية بين الآسيان وإيطاليا قادة سياسيين ورجال أعمال لمناقشة السبل الممكنة لزيادة حجم التبادلات في إطار يُعتبر "سوقًا إستراتيجيًا" للشركات الإيطالية .

وفي موازاة ذلك، كانت إيطاليا حريصة بشكل خاص على تعزيز دورها الأمني​​، لا سيما في المجال البحري.

بين مايو ويونيو 2023 ، نفذت الموروسيني أنشطة مختلفة في جنوب شرق آسيا، حيث قامت بزيارات إلى موانئ مثل مدينة هوشي منه وبانكوك ، وشاركت في معارض دفاعية في ماليزيا وسنغافورة وشاركت بشكل خاص لأول مرة في المعرض متعدد الجنسيات بقيادة إندونيسيا.