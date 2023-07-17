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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مرشح جمهوري للرئاسة الأمريكية يصدر قائمة تعييناته القضائية

ترامب
ترامب

أصدر رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الامريكية فيفيك راماسوامي، الاثنين، قائمة تضم 16 شخصًا كان يرشحهم لرئاسة المحكمة العليا الأمريكية أو محاكم الاستئناف الفيدرالية إذا أصبح رئيسًا، مما يجعله الأول في مجال الحزب الذي يحدد تعييناته القضائية المحتملة.

تشمل قائمة راماسوامي السيناتور تيد كروز، من تكساس ومايك لي من ولاية يوتا كمرشحين محتملين للمحكمة العليا في البلاد.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية لعام 2016 قائمته الخاصة بالتعيينات المحتملة في المحكمة العليا لطمأنة ناخبي حزبه الجديد بأنه يتماشى مع أجندتهم القضائية.

ويعد راماسوامي هو أحدث مرشح جمهوري يحاول استعادة الحماس المحافظ حول المحكمة حيث أصبح الديمقراطيون نشيطين بشكل متزايد بأحكامها المحافظة.

التكنولوجيا الحيوية الرئاسية الأمريكية فيفيك راماسوامي المحكمة العليا الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب

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