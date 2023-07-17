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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«الجيل»: التحالف الوطنى أحدث حراكًا واسعًا فى العمل الأهلى التنموى

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أشاد حزب الجيل الديمقراطي، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق مستهدفات التنمية ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها نتائج جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد حزب الجيل في بيان له اليوم الإثنين، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الكبير للعمل الأهلي، كان واضحًا جدًا في توجيهه للجمعيات الأهلية بتكوين كيان كبير للعمل الأهلي تمت تسميته التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي جرى تدشينه في مارس 2022، وخصصه الرئيس ليكون عامًا للمجتمع الأهلي، مؤكدًا أنه منذ تدشينه بات مؤثرًا وأحدث حراكًا واسعًا في العمل الأهلي التنموي.

ولفت الحزب، إلى أن إنجازات التحالف الوطني خلال عام كانت أكثر من رائعة وأصبح الذراع التنموي للحكومة، موضحًا أن هذه الإنجازات تضمنت تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا، وإنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن وكان متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه مصري.

وتابع أن التحالف قدم الدعم لـ 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية واستقبال 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني، كما قام بتوفير 39 ألفًا و500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رءوس الماشية.

وأضاف أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة «ازرع» لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن إطلاق قوافل ستر وعافية التي أصبحت أكبر حدث اجتماعي لدعم المواطنين يتم تنفيذه في القرى المصرية، كما أنشأ التحالف الوطني غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة والشكاوى والتحرك السريع في أوقات الأزمة.

وأوضح حزب الجيل، أن التحالف الوطني نجح في دمج 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف الوطني، وهو من أهم مكتسبات وجود كل هذه المؤسسات تحت مظلة التحالف.

من جانبه، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي كانت خلال العام الماضي متعددة وشملت أوجهًا ومجالات كثيرة في إطار تخفيفها لمعاناة الناس ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ولم تقتصر على ما تقدمه على الدعم النقدي أو السلعي، لافتًا إلى أن مجهوداته عملت على تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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