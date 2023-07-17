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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قيادات منظمة خريجي الأزهر تكرم المتميزين في دورة أحكام التجويد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد مشروع سفراء الأزهر، التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر احتفالًا، لتوزيع الشهادات والإجازات على المشاركين بالدورة التي عقدت بعنوان: «أحكام التجويد وتعليم التلاوة»، والتي شارك فيها ١٠٠ مشترك من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المصريين والوافدين، من خلال الأونلاين.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إن المنظمة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لا تدخر جهدًا في تقديم البرامج والتدريبات التي تصقل الأزهريين بالمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل، كما أنها حريصة على التعاون مع المؤسسات والجهات الرسمية لتقديم ما ينفع الطالب الأزهري.

من جانبه، أوضح أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدور الذي تقوم به المنظمة في تصحيح المفاهيم المغلوطة ومجابهة أفكار التطرف والغلو، بالإضافة إلى تقديم التدريبات والبرامج المتميزة التي تجعل الطالب الأزهري متميزًا ومتفردًا وجامعًا للعديد من المهارات الشخصية.

وأكد علي سامي، مدير المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، المشرف العام على مشروع «سفراء الأزهر»، أن المنظمة تراعي تنوع التدريبات ومجالاتها حتى تتناسب مع كل الفئات التي تستهدفها من المنتسبين للأزهر الشريف، فهناك تدريبات تخص ريادة الأعمال، وأخرى تعنى بالحاسب الآلي، وغيرها من الدورات المتخصصة في العلوم الشرعية وعلوم اللغة من خلال مشروع «سفراء الأزهر» الذي يستفيد منه كل عام ما يقرب من ٢٠ ألف أزهري.

وتضمنت الدورة شرح مباحث التجويد من خلال متني «تحفة الأطفال» و «الجزرية»، في 15 محاضرة بواقع ٣٠ ساعة تدريبية، وفي نهاية الدورة تم عقد اختبار تحريري وشفوي لتقييم المشتركين.

جاء ذلك بحضور د.محمد المحرصاوي، وأسامة ياسين، نائبي رئيس مجلس إدارة المنظمة، وعلي سامي، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة، المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر والذي حاضر في تلك الدورة.

الدكتور محمد المحرصاوي الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خريجي الأزهر

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