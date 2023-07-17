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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشر "بوست" على فيسبوك.. ضبط لص دراجات نارية فى دمياط

متهم
متهم

نجحت الأجهزة المعنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً تعليقًا مدعومًا بالصور بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية بدمياط . 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/6/2023 تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) بقيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية من أمام محل مخبوزات، وأضاف أنه قام بنشر الصور الخاصة بالمتهم على صفحته الشخصية ليتم التعرف عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد "له معلومات جنائية")، وعُثر بحوزته على الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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