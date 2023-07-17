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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مزايا المبادرات الصحية وأهميتها للطفل والأسرة

صحة الطفل
صحة الطفل

قال جمال الشيشيني، معاون وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، إن توجه وزارة الصحة ليس تقديم الخدمات العلاجية، ولكن الكشف المبكر عن الأمراض، حتى يطمئن المواطن على صحته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبرفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك جزء خاص بالتوعية من خطورة الأمراض السارية مثل الضغط والسكر، مؤكدًا أن من أهم أدوار المبادرات الرئاسية أنها تقلل العبء على الدولة مثل اكتشاف سرطان الثدي المبكر نسبة الشفاء فيه تكون 98%، مما يقلل الضغط على المنظومة الصحية في حال اكتشافه متأخرًا.

المبادرات تقدم كل الخدمات بشكل مجاني

وتابع، أن من مزايا المبادرات الصحية أنها تقدم كل الخدمات بشكل مجاني والمتابعة والعلاج كذلك، مشيرًا إلى أن المبادرات التي تهدف لصحة الطفل تبدأ من أول يوم ولادة للكشف المبكر عن السمع، وفي السن المدرسي مبادرات تخص سوء التغذية والسمنة والتقزم والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة.

جمال الشيشيني المبادرات الرئاسية المبادرات الصحية الامراض السارية وزارة الصحة

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