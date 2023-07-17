روسيا تعلق عن انسحابها من "اتفاق الحبوب"

قالت روسيا في رسالة إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إن انسحابها من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود يعني "إلغاء ضمانات سلامة الملاحة التي أصدرها الجانب الروسي".

وأضافت موسكو، في رسالتها أنها "ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لإحباط التهديدات التي يشكلها نظام كييف في المنطقة بالنظر إلى استمرار الاستفزازات المسلحة ومحاولات الهجوم على أهداف عسكرية ومدنية روسية،وذلك وفق رويترز.

اتحاد الحبوب الروسي: مستمرون في مد عملائنا بالحبوب بأسعار تنافسية

وقال اتحاد الحبوب الروسي اليوم، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية إنه مستمر في إمداد عملائه بالحبوب بأسعار تنافسية بغض النظر عن إعلان انتهاء صفقة الحبوب.

وذكر الاتحاد الروسي "نحن نقدر ثقة عملائنا ونعتزم مواصلة تزويدهم بالحبوب الروسية بأسعار تنافسية بغض النظر عن الوضع المحيط بصفقة الحبوب وسيتم الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية لمصدري الحبوب الروس".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، ضرورة القيام بكل شيء ممكن حتى يستمر استخدام ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك وفق ما نقل سيرهي نيكيفوروف المتحدث باسمه.

ودعا البيت الأبيض، الاثنين، روسيا للتراجع عن قرار تعليق مشاركتها باتفاق الحبوب فورا، وفق رويترز.

أضاف البيت الأبيض عن تعليق روسيا مشاركتها باتفاق الحبوب سيضر الأمن الغذائي العالمي، كما انتقد مسؤولون غربيون قرار موسكو الانسحاب من الصفقة.