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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

انهيار عقار منطقه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه

انهيار عقار منطقه حدائق القبه

انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه
انهيار عقار منطقه حدائق القبه

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"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

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