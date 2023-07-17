"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال الإثنين 17/يوليو/2023 - 06:20 م 7/17/2023 6:20:55 PM انهيار عقار منطقه حدائق القبه عدسة: محمد أسد شارك طباعة انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه انهيار عقار منطقه حدائق القبه شارك طباعة