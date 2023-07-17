أحمد الخربوطلى: قانون التحالف الوطنى جاء تتويجًا لنشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية

قال أحمد الخربوطلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود، إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموجودة كانت تقوم بعملها دون أي معارضات، وكان ينقصنا التوثيق والتوحيد وتبادل المعلومات وكل مؤسسة تساعد الأشخاص الذين تعرفهم، مشيرًا إلى أنه بعد التحالف الوطني تم تبادل الخبرات وتوسيع المجالات في التنمية والزراعة وكل ما يمكن تقديمه للمواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبرفضائية "إكسترا نيوز"، أن قانون التحالف الوطني جاء تتويجًا لهذه الجهود من 30 إلى 40 مؤسسة، لافتًا إلى أن اتحاد الجمعيات هدفه الوصول للمواطن في أي مكان بمصر.

رعاية الرئيس للتحالف أعطته أهمية كبيرة

وتابع، أن الجمعيات والمؤسسات في السابق، لم يكن لها أي تأثير إداري أو قانوني خاصة مع الشركات الاقتصادية، وكان لابد من قانون يجمعنا ويوحد قواتنا لتحقيق تنمية مستدامة وخدمة القرى والأماكن الموجودة خارج النطاق، مؤكدًا أن رعاية الرئيس للتحالف أعطته أهمية كبيرة.