احتفالات ملكية بعيد ميلاد كاميلا الأول منذ تتويجها

تقيم العائلة المالكة البريطانية، الاثنين، احتفالات خاصة بمناسبة عيد ميلاد الملكة كاميلا التي بلغت عامها الـ76 ويعد هذا هو عيد ميلادها الأول منذ بداية عهد الملك تشارلز وتتويج الزوجين في 6 مايو.

وشاركت العائلة المالكة والمنظمات المقربة من الملكة القرينة هذه المناسبة مع كاميلا، عبر نشر برقيات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرسل أمير وأميرة ويلز ويليام وكيت، ببرقية تهنئة وامنيات بالسعادة للملكة عبر حسابهما المشترك على موقع Twitter.

وكتبوا مع كعكة عيد ميلاد وردية اللون:"عيد ميلاد سعيد للغاية لجلالة الملكة" وشاركوا نفس المنشور عبر خاصية القصة القصيرة على موقع انستجرام.

كما شارك حساب العائلة المالكة الرسمي أيضًا صورة للملكة كاميلا، وكتب عليها:" نتمنى لصاحبة الجلالة الملكة عيد ميلاد سعيد للغاية اليوم".