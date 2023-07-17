الليلة.. عمرو خليل يستعرض سياسة مصر الخارجية خلال الـ10 سنوات الماضية

يستضيف الليلة الإعلامي عمرو خليل، في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، في لقاء خاص، السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، لاستعراض سياسة مصر الخارجية خلال السنوات العشر الماضية، وكيف استعادت مصر ريادتها وثقلها الدولي وتنوّع علاقاتها في المشرق والمغرب.

بالإضافة إلى أهم ملفات السياسة الخارجية المصرية حالياً فى ظل الأوضاع المشتبكة إقليمياً ودولياً وكيف وضعت الجمهورية الجديدة أجندتها، وبوصلتها في ظل هذه التحديات متمسكة بثوابتها الدبلوماسية العريقة.

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيس في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات والصالونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.