ذا أثلتيك: "أهلى جدة" يقترب من ضم رياض محرز

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الجزائري رياض محرز اقترب من الانتقال إلى أهلي جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب شبكة ذا أثلتيك البريطانية، فإن محرز بات قريبًا من الانتقال إلى أهلي جدة السعودي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح التقرير أن النادي السعودي قدم عرضًا لمحرز، بالحصول على راتب سنوي يُقدر بـ25 مليون جنيه إسترليني سنويًا، حيث وافق اللاعب على ذلك العرض والشروط الخاصة بالانتقال.

وأشارت الشبكة إلى أن مانشستر سيتي مستعد لقبول عرض أهلي جدة السعودي، حيث بدأ في تكثيف خططه للتعاقد مع جناح لتعويض رحيل محرز المحتمل.

وتابع التقرير أن مانشستر سيتي كان على علم باحتمالية خسارة محرز هذا الصيف، وقد وضع خططًا لاستبداله بجناح جديد في حال الموافقة على الانتقال.

وذكرت ذا أثلتيك أن مانشستر سيتي ضاعف من محاولاته للإبقاء على برناردو سيلفا، الذي يتواصل معه الهلال.

وأكملت الشبكة أن مانشستر سيتي يود الاحتفاظ بكل من محرز وبرناردو، لكنه يدرك أن اللاعب الجزائري منفتح على الانتقال خارج الفريق، بينما يرغب النادي الإنجليزي في ألا يخسر كلا اللاعبين، لذا يود الحفاظ على لاعبهم البرتغالي.

واستطرد التقرير أن مانشستر سيتي استخدم رسوم انتقال ديكلان رايس من وست هام يونايتد إلى أرسنال مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، كمعيار لبيع برناردو سيلفا حال أصر على الرحيل، لكنهم أوضحوا للاعب مدى أهميته لخطط النادي الموسم المقبل، حيث إنه يُنظر إليه على أنه المرشح المثالي لتعويض رحيل إلكاي جوندوجان، وتدعيم خط الوسط دون الحاجة إلى دخول سوق الانتقالات.