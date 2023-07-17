أوكرانيا: يجب استمرار تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، ضرورة القيام بكل شيء ممكن حتى يستمر استخدام ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك وفق ما نقل سيرهي نيكيفوروف، المتحدث باسمه.

وأوضح زيلينسكي على لسان نيكيفوروف أنه بعد قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، أنه يجب استمرار استخدام ممر البحر الأسود حتى بعد خروج روسيا قائلا "لسنا خائفين".

وتابع "تواصلت الشركات وأصحاب السفن معنا. قالوا إنهم مستعدون، إذا سمحت لهم أوكرانيا بالمغادرة، وواصلت تركيا السماح لهم بالمرور، فعندئذ سيكون الجميع على استعداد لمواصلة توريد الحبوب".

ودعا البيت الأبيض، الإثنين، روسيا للتراجع عن قرار تعليق مشاركتها باتفاق الحبوب فورا، وفق رويترز.

أضاف البيت الأبيض، عن تعليق روسيا مشاركتها باتفاق الحبوب سيضر الأمن الغذائي العالمي، كما انتقد مسئولون غربيون قرار موسكو الانسحاب من الصفقة.

وغردت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، بأن الكتلة ""تعمل على ضمان الأمن الغذائي للفئات الضعيفة في العالم" في حين وصف وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا القرار بأنه "غير أخلاقي تمامًا.

