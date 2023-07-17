موجة حارة.. أفضل الطرق لحماية الأطفال حديثى الولادة

موجة حارة تضرب البلاد خلال هذه الأيام، حيث يسود طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء، ما يشكل خطورة على الأطفال حديثي الولادة والرضع، كونهم الأكثر عرضة بسبب عدم قدرتهم في الحفاظ على برودة أجسامهم، ما يؤدي لتعرضهم للخطر.

وبالتزامن مع الموجة الحارة التي من المفترض أن تستمر لأكثر من أسبوعين، حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد التي أكدت أن درجات الحرارة تتخطي الـ45 درجة وأكثر خلال وقت الظهيرة، نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق حماية الأطفال حديثي الولادة بحسب موقع "Clevelandclinic":

طرق حماية الأطفال حديثي الولادة من الحرارة الشديدة:

-يجب أن تكون ملابس الطفل إذا كانت الغرفة حرارتها شديدة قطنية رقيقة مع الحفاض فقط، أما إذا كان الطفل حديث الولادة فيجب أن يرتدى ملابس مناسبة لدرجة حرارة الغرفة حتى لا تكون هناك حاجة إلى تغطيته.

تحمية الطفل يوميًا، حيث إن الاستحمام بالماء الدافئ أو البارد قليلاً يعطي الأطفال احساس الانعاش ويجعله ينام نومًا عميقًا.

الاستمرار في فحص درجة حرارة الطفل من خلال أماكن الجسم المخفية أو قياسها بمقياس الحرارة لتفادي إصابته بالإجهاد الحرارة دون لفت الإنتباه.

تقليل درجة حرارة الغرفة عن طريق استخدام المروحة أو التكييف.

الحرص على تواجد الطفل في مكان بارد إذا لم تكن الغرفة المعتاد على التواجد بها تتسم بالبرودة، وذلك لعدم تعرضه للإصابة بالجفاف، في ظل أن الأطفال حديثي الولادة لا يتناولون المياه.

الحرص على رضاعة الطفل الرضاعة الطبيعية لتعويضه كمية السوائل المفقودة من الجسم بسبب التعرق في الأجواء شديدة الحرارة.

في الأجواء شديدة الحرارة يمكن إعطاء الطفل الماء المقطر له بين الرضعات بواسطة السرنجة كون جسم الإنسان يحتاج للمياه في مختلف الأعمار.