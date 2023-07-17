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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح أغنية "باب الطيابة" لنجمة "ذا فويس" نورهان المرشدي (فيديو)

نورهان المرشدي
نورهان المرشدي

طرح المنتج ومهندس الصوت هاني محروس أغنية جديدة لأحدث اكتشافاته الفنية المطربة الشابة نورهان المرشدي، نجمة برنامج اختيار المواهب الشهير ذا فويس السابقة في موسمه الخامس، وأغنيتها الجديدة بعنوان "باب الطيابة" أولى أغاني ألبومها الجديد "يا وجع الوجع" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية “باب الطيابة” تم تسجيلها بإسطنبول وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج نبيل مكاوي، وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقي اماديو، وهندسة صوتية هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية: “ياللي فاكرني ارتاحت ده انا ايدي مشققة م الشقي وجيباها من تحت التحت وياما ياما شوفت وياما علي حبال الهم اتمرجحت واحدف ياحب ناس حلوين بدل اللي راحوا قلبي اللي كان طاير بيهم كسرم جناحه وبقول لأي حد جاي يغدر ويمشي باب الطيابة يابا خلاص رمينا مفتاحه ياوجع الوجع ده نفسي اتقطع جيت ارجع همي قالولي مافيش مرتجع يامشاكلي شوفي حد غيري بقي وروحيله وياعم الدلع اديني ان شاء الله نص كيلو قافله الحنيه عليا بس ليه يادنيا مبوزالي واللي جنبي بتغمزيله”.

هاني محروس نورهان المرشدي ذا فويس باب الطيابة يا وجع الوجع

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