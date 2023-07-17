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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أمراض النباتات" ينظم دورة تدريبية حول تقنيات زراعة الأنسجة

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

قال ‏الدكتور محمود قمحاوى مدير معهد بحوث أمراض النباتات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعهد نظم 
الدورة التدريبية تحت عنوان (تطبيق تقنيات زراعة الأنسجة النباتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وطرق التشخيص الحديثة في المراحل المختلفة في المختبر) فى الفترة من  16/7/2023 إلى الأربعاء 19/7/ 2023.

ومن ناحيته قال ‏الدكتور محسن ابورحاب وكيل معهد بحوث امراص النباتات لشئون الارشاد والتدريب أن البرنامج سيتناول الموضوعات الأتية:-استراتيجيات وتقنيات إنتاج نباتات خالية من الأمراض وتقنيات زراعة الانسجة النباتية لتحقيق أهداف التنمية المستدام، وعقيم الجزء النباتي- تحضير البيئة المغذية.

وأضاف أنها تشمل طرق التشخيص الحديثة في مراحل نمو النباتات معمليا، وتطبيقات عملية لكل متدرب.

وتهدف هذه الدورة إلى إعداد المتدربين لسوق العمل في مجال زراعة الأنسجة النباتية حيث يعتبر زراعة الأنسجة من الأنشطة الواعدة في إنتاج الشتلات بطريقة اسرع للوقت واختصار والتى من شأنها زيادة الكيانات الإقتصادية. 

ومن أشهر المحاصيل التي تستخدم فيها هذه التقنية لإنتاج الشتلات الفراولة والموز والنخيل والبطاطس والمتدربين بهذة الدورة يمكنهم اقتحام هذا المجال وإيجاد فرصة عمل متميزة وبذلك يساهم معهد بحوث أمراض النباتات في تجهيز  مهندسين مميزين لهذا المجال.

امراض النباتات ينظم دورة تدريبية حول تقنيات زراعة الأنسجة

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