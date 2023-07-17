عميد تربية رياضية طنطا يشرح طرق الالتحاق بالكلية

أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، بقيادة الدكتور علاء حلويش عميد الكلية، عن انطلاق اختبار قدرات تربية رياضية، داخل الكلية، لطلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في الالتحاق بالكلية خلال العام الجامعي الجديد 2023/2024، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات لمدة 3 أيام، لكل طالب أو طالبة.

ويتم التسجيل للاختبارات من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وحجز موعد الاختبار، ثم سداد رسوم الاختبارات في أي من ماكينات الصرف المتاحة، والتوجه إلى كلية التربية الرياضية بمدينة طنطا في الموعد المحدد، وسحب ملف القدرات وأداء الاختبارات في الكلية.

وتشمل اختبارات القدرات تربية رياضية للبنات والبنين مجموعة من الاختبارات المختلفة، بما في ذلك قياسات الطول والوزن واختبارات معرفية ورياضية ومهارية. وأكدت الكلية على ضرورة حضور الطلاب بالزي الرياضي خلال الاختبارات، وإحضار ملابس رياضية ومايوه للاختبارات التي تتطلب ذلك.

وقال الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، أنه على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا التأكد من مطابقة مؤهلاتهم لمتطلبات القبول في الكلية والحصول على المعلومات اللازمة من موقع التنسيق الإلكتروني أو من خلال الاتصال بإدارة الكلية.

وفيما يخص خطوات التسجيل للخضوع لاختبارات قدرات تربية رياضية جامعة طنطا، اكد حلويش، إنّها تتم من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وحجز موعد الاختبار.

سداد رسوم الاختبارات في أي من ماكينات الصرف «مصاري، طلقة، موجه، سداد»، وتصوير إيصال الدفع نسختين.

الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية بجامعة الفيوم لحجز الكشف الطبي ودفع المصروفات

التوجه إلى كلية التربية الرياضية بمدينة الفيوم في الموعد المحدد.

سحب ملف القدرات ووضعه في ظرف أبيض ودوسيه بلاستيك بكبسولة وتصوير كافة الأوراق صورتين، بالإضافة إلى 6 صور شخصية للطالب.

أداء الاختبارات في الكلية.

الخضوع للكشف الطبي الشامل.

انتظار النتيجة على موقع التنسيق الإلكتروني.

ويشمل اختبار قدرات تربية رياضية للبنات والبنين الآتي:

قياسات الطول والوزن للطلاب والذي يجب ألا يقل عن 165 سم للطالب و155 سم للطالبة.

توقيع كشف طبي مبدأي على القلب.

اختبار معرفي.

اختبار القوام الجسدي.

اختبار السمات الشخصية.

اختبار المهارات الرياضية.

اختبارات رياضية ومهارية وتشمل «السرعة، والقوة، والوثب، والمرونة، والتحمل».

ملابس رياضية ومايوه إلزامي للجميع

وشددت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، على أنّ الحضور بالزي الرياضي خلال اختبار القدرات إلزاميًا لكلا الجنسين «البنين والبنات»، موجهةً بضرورة إحضار «مايوه» أو «شورت» لكلا الجنسين أيضًا لاختبار القوام.