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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعلن شرطها للعودة إلى اتفاقية الحبوب

لافروف
لافروف

قالت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، إنها ستكون على أتم الاستعداد لبحث إمكانية العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا رأت "نتائج ملموسة".

وأوضحت الخارجية الروسية أن مطالبها لم تتم تلبيتها، حتى الآن، مشيرة إلى أنه على الرغم من جهود الأمم المتحدة لتمديد الاتفاق، فإنه لا تزال هناك عقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية:"عندما نتلقى نتائج ملموسة، وليس وعودًا وتأكيدات، ستكون روسيا مستعدة للنظر في إعادة الاتفاق".

روسيا تُغلق البحر الأسود 

وسبق وأعلنت الخارجية الروسية، الإثنين، عن غلق الممر الإنساني في البحر الأسود وسحب موسكو الضمانات الأمنية التي كانت ممنوحة لشحنات الحبوب.

وأعلن الكرملين، اليوم، انتهاء العمل باتفاقية الحبوب التي توصلت إليها روسيا مع أوكرانيا في يوليو 2022 بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، وتسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مقابل تخفيف العقوبات الغربية عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وبحسب القرار الروسي تسحب موسكو ضمانات سلامة الملاحة وتغلق الممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود. 

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