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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سيوة يتابع تنفيذ أعمال مشروع تطوير الواحة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الإثنين، اجتماعا مع المهندس خالد الأباصيري مدير عام الإدارة المتكاملة للري والصرف، وأعضاء اللجنة الدائمة للري والصرف الزراعي، وأحمد علي باغي سكرتير المركز.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لوضع الحل الجذرى لمشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى، واستمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للأعمال بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح.

وقدّم رئيس مدينة سيوة الشكر لجميع الجهات المعنية والمزارعين لحسن تعاونهم من أجل الاستفادة من الآبار العميقة والاستغلال الأمثل لها، مؤكدا أن الدولة تنفذ مشروعات طموحة لتطوير قطاع الرى والصرف الزراعى ووضع حل جزري لمشكلة الصرف.

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة أن اللواء خالد شعيب يتابع سير العمل بالمشروع للوصول بسيوة إلى المستهدف في مجال قطاع الموارد المائية والري.

واستعرض مدير الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري والصرف الأعمال الخاصة بطرق التخلص من مياه الصرف الزراعي بنطاق مركز ومدينة سيوة، وأعمال إنشاء شبكات توزيع المياه وخزانات خلط وغلق الآبار السطحية، وآخر مستجدات القناة المفتوحة (مشروع نقل مياه الصرف الزراعى الزائدة خارج نطاق واحة سيوة حتى منخفض عين الجنبى)، ومناقشة كيفية تغيير مسار المصرف الغربي إلى محطة انطفير لتخفيف العبء عن بركة سيوة.

وقام مقرر اللجنة الدائمة بعرض جميع الطلبات والمشكلات التي تقدم بها الأهالي خلال الفترة الماضية، مستعرضا الحلول المقترحة من أعضاء اللجنة، وكذا تحديد المواعيد وأعضاء الجان للنظر في باقي الطلبات المقدمة.

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