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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 160 طنًا من القمامة والمخلفات بالسنطة

نظافة
نظافة

نظمت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، تحت قيادة مني صالح، حملة نظافة وتنظيف شوارع وطرق فرعية في المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأفادت العلاقات العامة الإعلام بالمركز، بأن الحملة أسفرت عن رفع نحو 160 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات الأتربة من المناطق المختلفة بالمركز والمدينة.

وأوضحت رئاسة المركز أن الحملة تهدف إلى تحسين مستوى النظافة والصحة العامة بالمنطقة، وتوفير بيئة نظيفة ومريحة للمواطنين. وشملت الحملة عمليات تنظيف الشوارع والطرق الفرعية وجمع القمامة والمخلفات والتراكمات الأتربة.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن هذه الحملة تم تنفيذها بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وبتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، وتحت إشراف رئيس المركز ومدينته، وقد حظيت هذه الحملة بترحيب واسع من قبل المواطنين، أكدت صالح لهم أهمية الحفاظ على النظافة وتحسين الظروف الصحية في المنطقة، مع استمرار رئاسة المركز والمدينة في جهودها المستمرة في هذا المجال، مع تطبيق القانون علي المخالفين.

كما أعلن حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، عن نجاح حملة النظافة التي نفذتها الرئاسة مؤخراً، حيث تم رفع 311 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات الأتربة من المناطق المحيطة بالمدينة. وأوضح عبداللطيف أن الحملات تهدف إلى رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأشار رئيس المركز إلى أن الحملة تم تنفيذها بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وشملت مسح وتمهيد الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، وذلك لتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وجعل المنطقة أكثر صحة وجمالًا.

يذكر أن الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يذكر أن الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية قد شدد على استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المبانى بالمراكز والمدن لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين الخدمات الطبية رفع 160 طن ا من القمامة والمخلفات والتراكمات بالسنطة خدمات الطبية

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