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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتفقد أعمال الإنشاء الجديدة لمستشفى دشنا المركزى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التجهيزات الخاصة بأعمال الإنشاء الجديد لمستشفى دشنا المركزي، بمحافظة قنا، على مساحة أرض 22 ألفا و620 متر مربع، جاء ذلك اليوم الإثنين ضمن جولته الميدانية لمحافظتي قنا والأقصر، لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من 60% من الأعمال الإنشائية للمستشفى، لافتاً إلى توجيه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيز وافتتاح المستشفى وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى وجوده.

وتابع "عبدالغفار" أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 107 أسرة ( 69 سرير إقامة، 27 رعاية مركزة، 11 حضانة للأطفال المبتسرين)، فضلاً عن 20 سرير غسيل كلوي، و16 عيادة تخصصية، و4 غرف عمليات)

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استكمل جولته بوضع حجر أساس مستشفى الرمد التخصصي بالمحافظة، والتي من المقرر إنشاؤها على مساحة أرض 4000 متر مربع، لافتاً إلى أن المستشفى يعد خطوة هامة ضمن الخطوات المُتخدة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة قنا.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى في غضون عامٍ ونصف العام، ليخدم كل أهالي المحافظة البالغ عددهم 3 ملايين و600 ألف مواطن، دون تحميلهم عناء ومشقة الحصول على الخدمة والانتقال من محافظة لأخرى.

ورافق الوزير الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور راجي تواضروس، وكيل الوزارة بمحافظة قنا.

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وزير الصحة جولته الميدانية قنا الأقصر المنظومة الصحية لجداول الزمنية المحددة حجر الأساس

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